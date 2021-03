I recuperi di Mertens e Koulibaly. La non convocazione di Politano in Nazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) De Nicola: Mertens e Koulibaly recupereranno in fretta. Ricordo quando si fece male Milik e De Laurentiis… De Nicola Bucchioni, Valentini e Accardi sono intervenuti a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare del Napoli, di Gattuso, della Nazionale e della mancata convocazione di Politano da parte di Mancini. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net: Alfonso De Nicola ex responsabile staff medico del Napoli “Mertens? La contusione è un colpo, una botta. Niente di particolare, bisogna fare più che altro un esame per stabilire di preciso che cosa sia. Se è la stessa spalla che gli ha dato problemi anni fa dovrebbe andare da un esperto e farsi fare una bella diagnosi. Se è solo una contusione si recupera abbastanza presto, due o tre giorni e si ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 29 marzo 2021) De Nicola:recupereranno in fretta. Ricordo quando si fece male Milik e De Laurentiis… De Nicola Bucchioni, Valentini e Accardi sono intervenuti a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare del Napoli, di Gattuso, dellae della mancatadida parte di Mancini. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net: Alfonso De Nicola ex responsabile staff medico del Napoli “? La contusione è un colpo, una botta. Niente di particolare, bisogna fare più che altro un esame per stabilire di preciso che cosa sia. Se è la stessa spalla che gli ha dato problemi anni fa dovrebbe andare da un esperto e farsi fare una bella diagnosi. Se è solo una contusione si recupera abbastanza presto, due o tre giorni e si ...

