I magistrati vogliono il vaccino o rallentano i processi (già più lenti del mondo) (Di lunedì 29 marzo 2021) Se i magistrati non avranno la priorità per il vaccino, allora rallenteremo i processi. Il comunicato dell'Anm è un pugno nello stomaco: "Invitiamo i dirigenti degli uffici giudiziari (…) a rallentare le attività dei rispettivi uffici". Insomma, prendere o lasciare. O sganciate il vaccino oppure "rallentiamo le attività". Come se i processi in Italia fossero troppo veloci, per cui occorre tirare il freno a mano se non arriva la corsia preferenziale: e meno male che la casta, in Italia, era quella dei politici. Immaginiamo per un momento cosa succederebbe se ragionassero così altre categorie. Se si fossero mossi così i medici o i farmacisti, o gli insegnanti: non avremmo avuto ospedali, niente medicine, niente scuola. Se le cassiere dei supermercati imitassero l'Anm, la gente morirebbe ...

