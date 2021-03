I governatori del centrodestra pressano il governo per delle “riaperture ragionevoli” (Di lunedì 29 marzo 2021) Compatti in special modo i presidenti regionali del centrodestra, convinti che sia ora di ragionare su delle “riaperture ragionevoli”. Così come anticipato da Zaia, diversi governatori del Carroccio premono perché all’interno del prossimo Decreto, compaiano, le clausole per ripristinare le zone gialle nei territori ove i numeri lo consentono. Stato-Regioni, contagi: i leghisti chiedono altri criteri per contarli. Ristoranti e teatri chiusi quanto? Nello specifico, rispetto ai criteri fin qui adottati per contare i contagi, i ‘salviniani’ hanno inoltre chiesto altri sistemi, non esclusivamente derivanti dal numero di tamponi effettuati. Non solo, dopo un anno di vera miseria’, i leghisti chiedono al governo di sollecitare le ‘reali’ indicazioni scientifiche legate sul rischio che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Compatti in special modo i presidenti regionali del, convinti che sia ora di ragionare su”. Così come anticipato da Zaia, diversidel Carroccio premono perché all’interno del prossimo Decreto, compaiano, le clausole per ripristinare le zone gialle nei territori ove i numeri lo consentono. Stato-Regioni, contagi: i leghisti chiedono altri criteri per contarli. Ristoranti e teatri chiusi quanto? Nello specifico, rispetto ai criteri fin qui adottati per contare i contagi, i ‘salviniani’ hanno inoltre chiesto altri sistemi, non esclusivamente derivanti dal numero di tamponi effettuati. Non solo, dopo un anno di vera miseria’, i leghisti chiedono aldi sollecitare le ‘reali’ indicazioni scientifiche legate sul rischio che ...

