I giovani di S Egidio | in giro per le strade deserte di San Pietro durante il Covid

(Di lunedì 29 marzo 2021) Era il 27 marzo 2020, quando ha fatto ildel mondo l’immagine di piazza Sandeserta con un solo uomo sotto la pioggia. Ma anche se non si vedevano, ce ne erano molti altri. Sotto ai portici soprattutto, per ripararsi dall’acqua. Sono le persone che non hanno una casa e dormono lì, vicino al Papa. Anche in questi mesi in cui l'ordine era di non uscire e di stare lontani l'uno dall'altro.

Advertising

egidio_gialdini : AVIS Nazionale Conferenza organizzativa, le proposte dei gruppi di lavoro Delegati regionali e rappresentanti della… - Edoardo_Tincani : 24 marzo 2021: alle 20.45 in diretta YouTube con Luciano Manicardi, priore di Bose, Paola Bignardi, coordinatrice d… - egidio_gialdini : L'intervento del Senatore PD, Gianni PITTELLA, nel programma di RAI1 'sette giorni al Parlamento', avente come tito… - egidio_gialdini : AVIS Nazionale Con #HackDonor2021 verso la Giornata mondiale del donatore L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 1… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani Egidio

Sky Tg24

La mensa di Sant'fa migliaia di pasti al giorno, cercando in qualche modo di alleviare le ... "La situazione che stiamo vivendo potrebbe diventare un mix esplosivo , tanto per iquanto ...... la lectio magistralis del professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant', ... di storia e di cultura e di trasmettere anche ai più, attraverso l'ampia diffusione in tutte le ...Depressione giovanile come conseguenza della pandemia: i dati sono allarmanti. "Agire subito per evitare conseguenze più gravi". L'intervista al professore Ferdinando Di Orio.“Ringrazio Dio che mi sta concedendo di vivere ancora per glorificarLo”. Con queste parole l’arcivescovo emerito mons. Benigno Luigi Papa ha accolto i numerosi auguri pervenutigli in tutta la giornata ...