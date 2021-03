I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli si avvia verso la fine della conduzione? Sarebbe già pronto il sostituto (Di lunedì 29 marzo 2021) Stando a quanto segnalato da TvBlog, I Fatti Vostri potrebbe vedere un cambio di conduzione in futuro, con l’addio di Giancarlo Magalli sostituito da Salvo Sottile. Avete letto bene. Secondo il blog, si vocifera proprio che sia pronto questo cambio. Anche se, come specificato, non ci Sarebbe nessuna conferma ufficiale al momento: Al momento nessuno conosce con certezza la risposta (che arriverà tra qualche settimana), ma la strada segnata sembra andare inevitabilmente verso questa direzione fonte: tvblog.it Pare, inoltre, che nel cast della trasmissione non tiri proprio una bella aria. Le voci che si rincorrono e arrivano da Via Teulada, parlano di una frattura dietro le quinte tra Giancarlo ... Leggi su trendit (Di lunedì 29 marzo 2021) Stando a quanto segnalato da TvBlog, Ipotrebbe vedere un cambio diin futuro, con l’addio disostituito da Salvo Sottile. Avete letto bene. Secondo il blog, si vocifera proprio che siaquesto cambio. Anche se, come specificato, non cinessuna conferma ufficiale al momento: Al momento nessuno conosce con certezza la risposta (che arriverà tra qualche settimana), ma la strada segnata sembra andare inevitabilmentequesta direzione fonte: tvblog.it Pare, inoltre, che nel casttrasmissione non tiri proprio una bella aria. Le voci che si rincorrono e arrivano da Via Teulada, parlano di una frattura dietro le quinte tra...

Ultime Notizie dalla rete : Fatti Vostri Tatuaggi piccoli primavera estate 2021: è puntini mania E i tattoo più minimalisti della primavera 2021 sono fatti di puntini . Sì, la puntini mania sta ... Di qualunque significato o non significato, vogliate dotare i vostri puntini, dovete sapere che i ...

L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 29 marzo: 'Acquario primo in classifica, pensieri per lo Scorpione' Torna l' di per la settimana che va dal 29 marzo a venerdì. La classifica dei segni zodiacali è stata mostrata come ogni lunedì a 'I Fatti Vostri'. Ecco i segni sul podio, queli che godono di un cielo propizio sul lavoro e nei sentimenti e quelli che risentono maggiormente dei pianeti dissonanti. Come dice sempre il noto astrologo ...

Che bel clima a I Fatti vostri! (titolo ironico) Tvblog Vi faranno morire di fame: lo hanno messo nero su bianco. Barricatevi in protesta nei vostri negozi! Ho letto di una iniziativa di 1200 ristoranti e pizzerie che a partire dal 6 aprile intendono restare aperti, anche nelle zone dove non sarebbe consentito.

Che bel clima a I Fatti vostri! (titolo ironico) Cosa sta succedendo a I Fatti vostri? Il clima dietro le quinte sarebbe sempre più irrespirabile, con il cast più diviso che mai ...

