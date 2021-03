I farmacisti scendono in campo per vaccinare gli italiani

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’Italia segue il modello inglese: vaccino anti covid anche in farmacia. “Le farmacie aderiranno numerose anche a questa iniziativa, animate da quello spirito di servizio che da sempre le connota e che durante la pandemia è emerso con forza. Daranno così un contributo significativo al raggiungimento dell’obiettivo di ottenere al più presto una copertura vaccinale adeguata”. Così in una nota il presidente di Federfarma nazionale, Marco Cossolo, commentando l’accordo quadro siglato tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome, per la somministrazione dell’antivirus in farmacia da parte del farmacista, in attuazione di quanto previsto dalla legge Bilancio e dal decreto Sostegni. “Siamo sicuri che l’accordo quadro, a carattere nazionale, verrà velocemente recepito dalle regioni”, ha detto Cossolo. “Ringraziamo il Governo, e in particolare il ministro della Salute, ...