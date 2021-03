I familiari di George Floyd inginocchiati per 8 minuti e 46 secondi davanti al tribunale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : familiari George

diFloyd sono rimasti in ginocchio questa mattina di fronte al tribunale di Minneapolis per 8 minuti e 46 secondi, a rappresentare il tempo durante il quale l'agente di polizia ha ...... in Minnesota, il processo all'agente di polizia accusato per la morte diFloyd , l'afroamericano morto il 25 maggio 2020 durante un fermo delle forze dell'ordine a Minneapolis. I...I familiari di George Floyd sono rimasti in ginocchio questa mattina di fronte al tribunale di Minneapolis per 8 minuti e 46 secondi, a rappresentare il tempo durante il quale l'agente di polizia ha ...I familiari della vittima inginocchiati per 8 minuti e 46 secondi ... uno degli avvocati che rappresentano la famiglia di George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis per una banconota da 20 ...