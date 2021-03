I facilitatori regionali del Team del Futuro | Maria Muscarà – Campania

(Di lunedì 29 marzo 2021) Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio deideldel, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per lavorare al meglio sui territori e delineare una linea programmatica coerente ed efficace da portare avanti a tutti i livelli istituzionali. • Nome e cognome• Regione. • Qual è il tuo ruolo neldeldel MoVimento 5 Stelle? Facilitatore regionale alle relazioni esterne. • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono stata una docente. Adesso sono consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle in. • Perché hai deciso di impegnarti neldel ...

Advertising

Rousseau_OS : I FACILITATORI REGIONALI DEL #TEAMDELFUTURO Leggi l'intervista di Maria Muscarà facilitatrice regionale Campania a… - luisaloffredo28 : I facilitatori regionali del #TeamdelFuturo: #AgostinoSantillo – #Campania - Il Blog delle Stelle - Rodica17957578 : RT @Rousseau_OS: I FACILITATORI REGIONALI DEL #TEAMDELFUTURO Leggi l'intervista di @Ago_SantilloM5S, facilitatore regionale Campania alle… - luisaloffredo28 : RT @Rousseau_OS: I FACILITATORI REGIONALI DEL #TEAMDELFUTURO Leggi l'intervista di @Ago_SantilloM5S, facilitatore regionale Campania alle… - osannacremonesi : I facilitatori regionali del Team del Futuro: Agostino Santillo – Campania -

Ultime Notizie dalla rete : facilitatori regionali

Quotidiano del Sud

...improvvisati e contraddittori in un gioco delle parti tra governo centrale e presidenti. ...delle nuove tecnologie implicano il rischio della trasformazione dei docenti in meridi ...Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l'impegno e l'attività sul territorio deidel Team del Futuro , l'organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per lavorare al meglio sui territori e delineare una linea programmatica coerente ed efficace da ...Nuovo piano industriale 2021-2023 e quello annuale 2020 di Sviluppumbria Più servizi alle imprese e al territorio, meno costi e burocrazia ...Più servizi a imprese e territorio, meno costi e burocrazia: sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, il nuovo piano industriale 2021-2023 e quello annuale 2020 di Sviluppumbria SpA, ...