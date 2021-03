I campetti di basket diventano opere d’arte «StreetArtBall Project»: cinque artisti al lavoro (Di lunedì 29 marzo 2021) Colore sulle superfici per riqualificare i playground della nostra provincia. La raccolta fondi per realizzare il progetto è ancora aperta. Clicca qui. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 29 marzo 2021) Colore sulle superfici per riqualificare i playground della nostra provincia. La raccolta fondi per realizzare il progetto è ancora aperta. Clicca qui.

Ultime Notizie dalla rete : campetti basket Scampia, gol del cuore dei fratelli Letizia: riqualificano il campo delle Vele E in un momento difficile per la pandemia, con le scuole non sempre aperte, ripartire dai campetti ... Tredici anni fa ad inaugurare una rassegna sportiva in loco venne l'asso di basket ex Nba Jumaine ...

Il caso. Caserta, oratorio chiuso 'per rumore'. È protesta ... perch tutti gli altri erano all'aperto e sotto la pioggia notoriamente non si può giocare, e poi si tratta comunque di un investimento che " insieme ai campetti di calcio o di basket ", è messo a ...

Cinque campetti da basket di Bergamo diventano opere d’arte BergamoNews.it I campetti di basket diventano opere d’arte «StreetArtBall Project»: cinque artisti al lavoro Basta un pallone per socializzare e divertirs, l’accesso è libero e aperto a tutti: è il campetto da basket. Negli Stati Uniti, dove è nato, si chiama playground ed è stato ...

