«I bianchi alle riunioni dei neri? Solo se stanno zitti». Bufera sulla socialista francese (Di lunedì 29 marzo 2021) Parigi, 29 mar – In Francia stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Audrey Pulvar, candidata del Partito socialista alle elezioni regionali che si terranno oltralpe il prossimo giugno. La giornalista, originaria della Martinica, è stata sollecitata su un tema molto caldo in terra francese: le cosiddette «riunioni non miste», ossia eventi a cui sono ammessi Solo i neri (o comunque immigrati) e a cui i bianchi non possono partecipare. Durante una trasmissione di Bfm Tv, andata in onda sabato scorso, alla Pulvar è stato cioè chiesto se fosse possibile permettere a un bianco di assistere a queste controverse riunioni: «Se un bianco si presenta, non c’è motivo di escluderlo, però gli si può chiedere di stare zitto, di essere uno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Parigi, 29 mar – In Franciafacendo molto discutere le dichiarazioni di Audrey Pulvar, candidata del Partitoelezioni regionali che si terranno oltralpe il prossimo giugno. La giornalista, originaria della Martinica, è stata sollecitata su un tema molto caldo in terra: le cosiddette «non miste», ossia eventi a cui sono ammessi(o comunque immigrati) e a cui inon possono partecipare. Durante una trasmissione di Bfm Tv, andata in onda sabato scorso, alla Pulvar è stato cioè chiesto se fosse possibile permettere a un bianco di assistere a queste controverse: «Se un bianco si presenta, non c’è motivo di escluderlo, però gli si può chiedere di stare zitto, di essere uno ...

Advertising

Potemkin959 : Il razzismo contro noi bianchi La signora @AudreyPulvar politica francese dice che alle riunioni dei neri i bianch… - bisagnino : Razzismo in Francia, candidata di sinistra choc: “I bianchi alle riunioni dei neri? Solo se stanno zitti”. È bufera - ivanacristofane : RT @marco_gervasoni: La candidata socialista alle regionali ile de france ha detto che “i bianchi non dovrebbero parlare”. E i bianchi sono… - Rosskitty77 : RT @marco_gervasoni: La candidata socialista alle regionali ile de france ha detto che “i bianchi non dovrebbero parlare”. E i bianchi sono… - SoniaLaVera : RT @marco_gervasoni: La candidata socialista alle regionali ile de france ha detto che “i bianchi non dovrebbero parlare”. E i bianchi sono… -