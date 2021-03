Huawei spegne Nike e Adidas Ma è davvero indipendente da Pechino?

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) In queste ore le applicazioni dirisultano irraggiungibili su diversi app store in Cina, tra cui quelli degli smartphonee Xiaomi. La mossa sembra parte del boicottaggio lanciato dal Partito comunista cinese contro alcuni brand di abbigliamento che rifiutano di usare il cotone prodotto nello Xinjiang dopo le accuse di utilizzo del lavoro forzato degli uiguri nella provincia cinese. Nei giorni scorsi nel mirino del Quotidiano del popolo erano finiti brand come, Burberry e New Balance. L’attacco – avvenuto attraverso il profilo Weibo, il “Twitter cinese”, del giornale ufficiale del Partito comunista – viene dopo che i prodotti della svedese H&M sono spariti dalle piattaforme e-commerce cinesi – Alibaba, JD.com, Pinduoduo – in seguito al fatto che l’azienda ha ...