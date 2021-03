Huawei ha avuto accesso ai dati di milioni di olandesi (Di lunedì 29 marzo 2021) Huawei ha avuto accesso totale e non supervisionato ai dati di milioni di olandesi per anni, rivela il quotidiano fiammingo Volksrant, e potrebbe aver seminato porte di accesso celate nei sistemi informatici occidentali che ha aiutato a costruire. Per anni il gigante tecnologico cinese ha potuto usufruire dei contenuti presenti nel sistema di Telfort, un operatore olandese confluito nel gruppo KPN e smantellato nel 2019. Questo è quanto si apprende da un rapporto del 2011 emerso di recente. Si tratta di una ricerca interna svolta dalla stessa KPN, che però non ha mai segnalato i ritrovamenti alle autorità perché la legge al tempo non lo richiedeva. “Non c’era ragione di ritenere che i dati dei clienti Telfort fossero stati rubati”, ha dichiarato un ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021)hatotale e non supervisionato aididiper anni, rivela il quotidiano fiammingo Volksrant, e potrebbe aver seminato porte dicelate nei sistemi informatici occidentali che ha aiutato a costruire. Per anni il gigante tecnologico cinese ha potuto usufruire dei contenuti presenti nel sistema di Telfort, un operatore olandese confluito nel gruppo KPN e smantellato nel 2019. Questo è quanto si apprende da un rapporto del 2011 emerso di recente. Si tratta di una ricerca interna svolta dalla stessa KPN, che però non ha mai segnalato i ritrovamenti alle autorità perché la legge al tempo non lo richiedeva. “Non c’era ragione di ritenere che idei clienti Telfort fossero stati rubati”, ha dichiarato un ...

