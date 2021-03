Huawei FreeBuds 4i | tanta batteria e cancellazione del rumore

(Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione della presentazione ufficiale a inizio mese,aveva puntato su quattro fondamentali per le sue nuove cuffiette true wireless4i: unadalla lunga durata, il sistema diattiva del(Anc), un design compatto e moderno e un’alta qualità in ascolto. Abbiamo testato a fondo gli auricolari per una settimana per scoprire se le promesse possano considerarsi mantenute. Laè il punto che più ci ha convinto di4i.ha allestito una playlist suMusic dalla durata di 10 ore (quanto l’autonomia dichiarata) che parte dai Måneskin vincitori del Festival di Sanremo con Zitti e Buoni e finisce con Belva di Gazzelle. L’abbiamo messa alla prova e ha soddisfatto le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Huawei FreeBuds

Wired.it

Abbiamo provato per una settimana le nuove cuffiette con cancellazione attiva del rumore e una batteria in grado di arrivare a 10 ore in ......90 ( 169,00 )Watch GT2 Pro - 209,90 ( 299,90 )Watch GT2e - 89,90 ( 169,90 ) SmartbandBand 4 Pro - 42,99 ( 79,90 ) Auricolari true wireless3 -...... 4/128 GB Emerald Green a 149€; Huawei FreeBuds Pro – Cuffie TWS Bluetooth 5.0 con ANC a 119€. Per un ulteriore ribasso (8%) provate ad usare il codice sconto AUNIBOXMAR, ma non è detto che sarà ...Le Offerte di Primavera Amazon continuano anche quest'oggi e sono tantissimi i prodotti ancora in promozione: dopo aver dato un'occhiata alle migliori TV 4K da acquistare, ci concentriamo adesso su cu ...