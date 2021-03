Hockey ghiaccio, Playoff Alps League 2021: la serie Val Pusteria-Lustenau viene riprogrammata e ridotta a “Best-of-3” (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre hanno preso ufficialmente il via tre sfide dei quarti di finale dei play-off della Alps Hockey League 2020-2021, giungono novità per il quarto accoppiamento, quello tra Val Pusteria e EHC Lustenau. A causa di misure mediche precauzionali riguardanti il Covid-19, Gara-1 (originariamente in programma nella giornata di ieri, domenica 28 marzo) era già stata rinviata a giovedì 1 aprile 2021, ma ci sono anche altre novità. La serie tra Lupi e Lustenau, infatti, viene ridotta al formato “Best-of-3”, mentre tutte le altre rimangono, ovviamente, al meglio delle cinque. La decisione è stata presa dalla AHL per non prolungare ulteriormente lo scontro tra altoatesini e austriaci e non ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre hanno preso ufficialmente il via tre sfide dei quarti di finale dei play-off della2020-, giungono novità per il quarto accoppiamento, quello tra Vale EHC. A causa di misure mediche precauzionali riguardanti il Covid-19, Gara-1 (originariamente in programma nella giornata di ieri, domenica 28 marzo) era già stata rinviata a giovedì 1 aprile, ma ci sono anche altre novità. Latra Lupi e, infatti,al formato “-of-3”, mentre tutte le altre rimangono, ovviamente, al meglio delle cinque. La decisione è stata presa dalla AHL per non prolungare ulteriormente lo scontro tra altoatesini e austriaci e non ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Playoff Alps League 2021: la serie Val Pusteria-Lustenau viene riprogrammata e ridotta a “Best-of… - simone_ggilm : In un campo di ghiaccio hai la possibilità di vedere la brutalità e la violenza del hockey, ma nello stesso tempo p… - twindiano70 : @il_pande Un’accozzaglia di tatuati che sembrano maori inferociti e poi svengono come CandyCandy alla prima spinta.… - La_Prealpina : Mastini sconfitti ma vivi - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Alps League 2021: in gara-1 dei quarti di finale Vipiteno cade a Lubiana, mentre Asiago piega Cor… -