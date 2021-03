Ho fatto tanti mestieri | non il ministro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) – Fare ilpare che non sia troppo difficile, visti gli esempi. Il mio primo lavoro è stato il venditore di bibite allo stadio. E’ durato solo un giorno, poi ho capito che non ero adatto (e per di più con la mia miopia non riuscivo a vedere la partita). Non ho mai frequentato una palestra, raramente prendo un caffè al bar, luogo di perdizione. Al ristorante vado solo se sono costretto, cucino meglio io a casa mia. Lo stesso per l’albergo, che di solito mi procura una crisi d’asma per colpa della moquette o dell’aria condizionata. Al cinema non vado da quando non proiettano più film di Totò. Al teatro non vado da quando non recito più io, l’ultima volta è stato alla recita scolastica di fine anno. Ebbene, non ci si crederebbe, ma è così: ho, ma non mi è mai venuto in mente di fare il ...