Harry e William | «in estate l’incontro per mamma Diana» | ultima chiamata per la pace?

Se immaginassimo il rapporto tra Harry e William d'Inghilterra come un aereo, probabilmente all'imbarco starebbero effettuando l'ultima chiamata. O i due principi salgono adesso, tentando quindi di ricucire lo strappo, oppure ognuno per la sua strada, almeno fin quando il tempo non avrà guarito – seppur parzialmente – le ferite. Un volo che, fuor di metafora, il fratello minore pare proprio che prenderà quest'estate, da Los Angeles a Londra, per partecipare ad un evento speciale.

