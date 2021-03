“Ha provocato migliaia di morti” Storica sentenza contro un farmaco prescritto anche in Italia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il laboratorio farmaceutico francese Servier è stato condannato oggi, al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Francia, per “omicidio plurimo colposo”. Nonché “frode aggravata” nello scandalo del suoil diabete “Mediator“. Ilavrebbe causato tra i 1.500 e 2.100. Inoltre, la casa farmaceutica transalpina dovrà pagare un’ammenda di 2,7 milioni di euro. La decisione dell’Aifa nel 2003 Ilè stato utilizzato ea lungoincon il nome di Mediaxal. L’Aifa l’ha ritirato dal mercatono nel 2003. Comunque con sei anni di anticipo rispetto alla Francia, dove è stato ritirato solo nel 2009. Cinque milioni di francesi, tra il 1976 e il 2009, hanno fatto uso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : provocato migliaia

Il Secolo d'Italia

... cerimonie, feste e l'allargamento dello smart working hannoun drastico crollo delle ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine didi modenesi ed emiliano - romagnoli ......produttore mondiale di cellulosa che in una recente intervista ha spiegato che il blocco... ma anchedi animali bloccati in mare da giorni e che rischiano di restare senza cibo né ...La nave che paralizza il commercio mondiale è la fotografia della disastrosa politica economica del presidente egiziano ...La nave Ever Given, la portacontainer rimasta incagliata nel Canale di Suez, ha iniziato finalmente a muoversi, ma migliaia di animali rischiano di restare bloccati sulle navi senza acqua né cibo a su ...