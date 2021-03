"Ha iniziato la giostra evolutiva". Ecco come si trasforma il virus (Di lunedì 29 marzo 2021) Valentina Dardari Il virologo Crisanti avverte: "Adesso dobbiamo purtroppo cercare di inseguirlo, come si fa con il virus dell'influenza" Il virus avrebbe ormai iniziato la sua giostra evolutiva e pensare di eliminarlo risulta ormai impossibile. A dirlo è stato Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino, intervenuto durante la trasmissione “Agorà” in onda su Rai Tre. Crisanti: "Il virus ha iniziato la giostra evolutiva" Ormai sarebbe quindi impossibile pensare di riuscire a debellare il Covid-19. Il perché è stato subito spiegato dallo stesso Crisanti:“Si è talmente radicato. Siamo riusciti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Valentina Dardari Il virologo Crisanti avverte: "Adesso dobbiamo purtroppo cercare di inseguirlo,si fa con ildell'influenza" Ilavrebbe ormaila suae pensare di eliminarlo risulta ormai impossibile. A dirlo è stato Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino, intervenuto durante la trasmissione “Agorà” in onda su Rai Tre. Crisanti: "Ilhala" Ormai sarebbe quindi impossibile pensare di riuscire a debellare il Covid-19. Il perché è stato subito spiegato dallo stesso Crisanti:“Si è talmente radicato. Siamo riusciti ...

