Grotte di Castelcivita | ‘Inferno di Dante’ online nelle scuole di tutta Italia

(Sa) – Le celebri, scenario perfetto per l'ambientazione dell'Inferno, ricordano Dante a 700 anni dalla morte. Lo spettacolo diventa interattivo. 'L'Inferno di Dantedi' va in scena, attraverso un webinar pensato per lene che riesce ad appassionare gli studenti, anche in questa nuova forma. Così Domenico Maria Corrado, regista: "Viaggiamo virtualmente insieme nell'immaginario dantesco. Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri abbiamo fortemente voluto continuare a celebrare la figura e l'opera del Padre della lingua e della letteraturana con gli studenti. Ci siamo adeguati alle regole imposte dalla pandemia e, per ...