Grande Fratello Vip 6, Paola Caruso è la prima concorrente della nuova edizione? (Di lunedì 29 marzo 2021) A poche settimane dalla fine dell'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip, Paolo Caruso svela che sarà una concorrente della sesta edizione del reality. Paola Caruso prima concorrente del Grande Fratello Vip 6? Ad affermarlo è stata la stessa ex naufraga che ha rivelato di essere in trattativa per partecipare al prossimo reality. Lo scorso 1° marzo Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi hanno spento le luci della casa del Grande Fratello Vip 5, un'edizione infinita che alla fine ha visto la vittoria del neo opinionista dell'Isola dei Famosi. Ora sembra che la produzione sia ...

