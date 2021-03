Gran finale per “Màkari”, Ester Pantano rivela retroscena sul personaggio di Suleima (Di lunedì 29 marzo 2021) Ultima puntata per Màkari: la miniserie di RaiUno giunge all’episodio conclusivo ed Ester Pantano – che ne ha fatto tra gli altri la fortuna – rivela un inedito retroscena. La fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savattieri e diretta da Michele Soavi si appresta a svelare il Gran finale, ma la vera rivelazione arriva proprio da Suleima. Protagonista delle vicende narrate insieme a Claudio Gioè, l’attrice ha contribuito non poco al successo della serie. Fidanzata di Saverio Lamanna, Ester è – con Domenico Centamore – tra i personaggi che più hanno colpito il pubblico. “Màkari” ultima puntata, Ester Pantano rivela retroscena sul suo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Ultima puntata per: la miniserie di RaiUno giunge all’episodio conclusivo ed– che ne ha fatto tra gli altri la fortuna –un inedito. La fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savattieri e diretta da Michele Soavi si appresta a svelare il, ma la verazione arriva proprio da. Protagonista delle vicende narrate insieme a Claudio Gioè, l’attrice ha contribuito non poco al successo della serie. Fidanzata di Saverio Lamanna,è – con Domenico Centamore – tra i personaggi che più hanno colpito il pubblico. “” ultima puntata,sul suo ...

Advertising

ParmaLiveTweet : Zirkzee, cercasi gran finale in gialloblù per convincere anche il Bayern - F_Camastra : RT @kkate42: Gran finale del festival di Sanremo #SBLab2021 #seiparole #scritturebrevi - MUMMIA23 : @reira86699 @fevre_s Spero di sì, voglio la tripla asfaltata: un crescendo, prima Elettra, poi Tommy e gran finale con Ilary - Stone_ColdCrazy : RT @robertadelight: ?? Primo Piano - Pianeta Donna: dal 29 al 31 marzo torna il Festival del cinema al femminile per il gran finale - Ciak… - LaMuseP : RT @robertadelight: ?? Primo Piano - Pianeta Donna: dal 29 al 31 marzo torna il Festival del cinema al femminile per il gran finale - Ciak… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran finale #BARVxL - F1: Pagelle GP Barhain. Re Lewis non abdica mai! Si è concluso il primo gran premio della stagione 2021. In Bahrain lo spettacolo era molto atteso dopo i test delle scorse ... Purtroppo è mancato proprio nel momento del Checkpoint finale. PRENDE LE ...

La NASA aiuterà compagnie private a costruire stazioni spaziali ... con gran parte della struttura centrale della stazione spaziale risalente agli anni Novanta dello ... Un annuncio finale per le proposte CLD sarà rilasciato dalla NASA a maggio . La prima fase di ...

Gran finale al Fip Rise Roma Corriere dello Sport.it MotoGp Qatar: I top e i flop della prima gara dell'anno Vinales vince il Gran Premio del Qatar, Bagnaia 3° MotoGp: I top del Gran Premio del Qatar. Maverick Viñales: il pilota spagnolo della Yamaha, in netta crescita, guida la rimont ...

Torino, Sanabria: 'Il derby? Siamo pronti. La lunga vigilia ci sta facendo bene' Antonio Sanabria sarà uno dei protagonisti di sabato del derby della Mole. L'attaccante del Torino ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata ...

Si è concluso il primopremio della stagione 2021. In Bahrain lo spettacolo era molto atteso dopo i test delle scorse ... Purtroppo è mancato proprio nel momento del Checkpoint. PRENDE LE ...... conparte della struttura centrale della stazione spaziale risalente agli anni Novanta dello ... Un annuncioper le proposte CLD sarà rilasciato dalla NASA a maggio . La prima fase di ...Vinales vince il Gran Premio del Qatar, Bagnaia 3° MotoGp: I top del Gran Premio del Qatar. Maverick Viñales: il pilota spagnolo della Yamaha, in netta crescita, guida la rimont ...Antonio Sanabria sarà uno dei protagonisti di sabato del derby della Mole. L'attaccante del Torino ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata ...