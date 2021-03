Gran Bretagna, allentamento del lockdown. A Londra nessun morto, la prima volta da 6 mesi (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi in Inghilterra torna in vigore la cosiddetta 'regola del 6', che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi, nell'ambito dell'allentamento ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi in Inghilterra torna in vigore la cosiddetta 'regola del 6', che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi, nell'ambito dell'...

Advertising

repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - fanpage : l grande successo della campagna vaccinale in Gran Bretagna. ?? - AnnalisaChirico : Gran Bretagna, si allentano le restrizioni e da oggi ci si può incontrare all'aperto. Leggi qui ?? #LaChirico - elespaterlini1 : RT @lucianonobili: Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltare nei… -