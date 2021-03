Graduatorie terza fascia ATA, come scegliere le 30 scuole. VIDEO GUIDA con immagini (Di lunedì 29 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia: domande fino al 22 aprile 2021. Ecco come scegliere le 30 scuole in una VIDEO GUIDA con immagini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021)ATA: domande fino al 22 aprile 2021. Eccole 30in unacon. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Graduatorie di istituto ATA terza fascia: già duecentomila domande inoltrate - GazzettaDellaSc : Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento: tutte le nostre guide e le FaQ per compilare la domanda… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, come scegliere le 30 scuole. GUIDA con immagini - p_durantescuola : Flcgil – 29/03/2021 – Graduatorie ATA terza fascia: chi e come fare domanda per assistente tecnico - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, compilazione domanda: come si recupera servizio a.s. 2017/18 non valutato per intero -