Graduatorie ATA terza fascia, elenco delle Amministrazioni statali ed enti Locali in cui il servizio svolto fa punteggio. Nuova FAQ Ministero

Graduatorie di istituto, apertura e aggiornamento per il triennio 2021/23: precisazioni del Ministero ed elenco delle Amministrazioni statali e degli enti Locali in cui il servizio svolto fa punteggio. E' possibile inoltrare la domanda entro il 22 aprile 2021. Ricordiamo che chi avesse già inoltrato può sempre modificare la domanda inoltrata alla luce dei chiarimenti e provvedere ad un nuovo inoltro.

