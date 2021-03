GP Bahrain, perché Verstappen ha restituito la prima posizione a Hamilton (Di lunedì 29 marzo 2021) Formula 1, perché Verstappen ha restituito la prima posizione a Lewis Hamilton negli ultimi giri del GP del Bahrain? La stagione di Formula 1 si apre nel segno delle emozioni e nel segno della sfida bella ed entusiasmante tra Hamilton e Verstappen, con la Red Bull che finalmente può competere per il primo posto con il suo pilota di punta. In realtà Verstappen al primo posto ci è stato a lungo ed è riuscito anche a passare Hamilton a poche curve dal traguardo, salvo poi restituirgli la posizione. Ma perché lo ha fatto? perché Verstappen ha restituito la prima posizione ad ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Formula 1,halaa Lewisnegli ultimi giri del GP del? La stagione di Formula 1 si apre nel segno delle emozioni e nel segno della sfida bella ed entusiasmante tra, con la Red Bull che finalmente può competere per il primo posto con il suo pilota di punta. In realtàal primo posto ci è stato a lungo ed è riuscito anche a passarea poche curve dal traguardo, salvo poi restituirgli la. Malo ha fatto?halaad ...

GP Bahrain, Wolff e Horner d'accordo: serve chiarezza sui limiti di pista GP Bahrain, Horner: "Ci hanno detto di restituire la posizione" Max è passato largo lì, prima della ... Perché se durante le prove libere e la qualifica, oltrepassare con le quattro ruote il cordolo ...

F1, Briatore: 'Per la Ferrari difficile fare podi nel 2021' Sono le parole di Flavio Briatore all'Adnkronos dopo il primo Gp della stagione in Bahrain

