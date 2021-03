Golf, Billy Horschel è il nuovo campione del WGC-Dell Technologies Match Play (Di lunedì 29 marzo 2021) Billy Horschel è il nuovo campione del WGC-Dell Technologies Match Play, secondo evento del mini circuito mondiale 2021 di Golf. Lo statunitense ha trionfato in Texas in finale per 2/1 Scottie Scheffler. Per il 34enne si tratta del sesto titolo sul PGA Tour, il primo dall’aprile del 2018. A completare il podio l’altro connazionale, Matt Kuchar che si è imposto 2/1 sul francese Pat Perez, sconfitto in semifinale proprio da Horschel. Quest’ultimo conquista un assegno di 1.820.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 10.500.000. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021)è ildel WGC-, secondo evento del mini circuito mondiale 2021 di. Lo statunitense ha trionfato in Texas in finale per 2/1 Scottie Scheffler. Per il 34enne si tratta del sesto titolo sul PGA Tour, il primo dall’aprile del 2018. A completare il podio l’altro connazionale, Matt Kuchar che si è imposto 2/1 sul francese Pat Perez, sconfitto in semifinale proprio da. Quest’ultimo conquista un assegno di 1.820.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 10.500.000. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Podio tutto statunitense in Texas - OA_Sport : Golf: è il momento della gloria per Billy Horschel, che vince la finale del WGC-Dell Technologies Match Play 2021 e… - moss84fbm : #golftv Arrivo adesso dal lavoro, caspita già tutto fatto. Fuori Bubba, fuori Poulter, fuori Fleetwood, a questo pu… - mvb66 : Sto Guardando 9-1-1 Lone Star S1E7 - Bugie in onda su Rai 2 - 1^ Visione Rai - Il team risponde ad una chiamata… -