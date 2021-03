Gli speciali: concluse le riprese del film (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono terminate a Roma le riprese del film “Gli speciali” diretto da Daniele Malavolta.La pellicola è una commedia che mescola azione e fantasy dove i supereroi hanno un ruolo fondamentale in cui non mancano note di umorismo e citazioni metacinematografiche. Da chi è composto il cast? Un ricco cast che vede la presenza di Claudio Del Falco (MMA Love never dies, Karate man) nei panni di Max e ancora Luis Molteni (Copperman, La leggenda del pianista sull’Oceano, La mia famiglia a soqquadro) nei panni di Manfredi, Martina Palladini (Umbrella Sky, Distretto di Polizia) interpreta Ester e Gianluca Potenziani (Dillo al mare, Karate Man) nel ruolo di Yuri. Inoltre a completare il cast: Ivan Castiglione (I bastardi di Pizzofalcone, Squadra Antimafia), Gianni Lillo (Imma Tataranni, L’Allenatore nel pallone 2, Renata Fonte) e l’attore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono terminate a Roma ledel“Gli” diretto da Daniele Malavolta.La pellicola è una commedia che mescola azione e fantasy dove i supereroi hanno un ruolo fondamentale in cui non mancano note di umorismo e citazioni metacinematografiche. Da chi è composto il cast? Un ricco cast che vede la presenza di Claudio Del Falco (MMA Love never dies, Karate man) nei panni di Max e ancora Luis Molteni (Copperman, La leggenda del pianista sull’Oceano, La mia famiglia a soqquadro) nei panni di Manfredi, Martina Palladini (Umbrella Sky, Distretto di Polizia) interpreta Ester e Gianluca Potenziani (Dillo al mare, Karate Man) nel ruolo di Yuri. Inoltre a completare il cast: Ivan Castiglione (I bastardi di Pizzofalcone, Squadra Antimafia), Gianni Lillo (Imma Tataranni, L’Allenatore nel pallone 2, Renata Fonte) e l’attore ...

