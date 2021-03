Gli effetti a lungo termine del mangiare pancetta e carni lavorate (Di lunedì 29 marzo 2021) Sappiamo tutti che mangiare spesso carne rossa fa male alla salute. In particolare si sa che consumare troppa carne lavorata può incidere negativamente sulla salute del cervello. Adesso una nuova ricerca condotta da studiosi britannici punta il dito accusatore su un taglio in particolare, ovvero la pancetta. La loro conclusione è che mangiare pancetta tutti i giorni aumenterebbe il rischio di demenza addirittura del 50 per cento. Lo studio è stato compiuto da scienziati dell’università di Leeds ed è stato pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. Condotto su circa 500mila persone, lo studio ha evidenziato come basti una sola fetta di pancetta al giorno per provocare danni a lungo termine al cervello. E sembra che il rischio sia anche indipendente dalla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 marzo 2021) Sappiamo tutti chespesso carne rossa fa male alla salute. In particolare si sa che consumare troppa carne lavorata può incidere negativamente sulla salute del cervello. Adesso una nuova ricerca condotta da studiosi britannici punta il dito accusatore su un taglio in particolare, ovvero la. La loro conclusione è chetutti i giorni aumenterebbe il rischio di demenza addirittura del 50 per cento. Lo studio è stato compiuto da scienziati dell’università di Leeds ed è stato pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. Condotto su circa 500mila persone, lo studio ha evidenziato come basti una sola fetta dial giorno per provocare danni aal cervello. E sembra che il rischio sia anche indipendente dalla ...

