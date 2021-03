Giustizia, l'Anm: 'Vaccinateci subito oppure rallentiamo le udienze' (Di lunedì 29 marzo 2021) Niente priorità di vaccinazione ai giudici? L'Anm avverte: rallenteremo l'attività dei tribunali . E' quanto si legge in una nota della giunta esecutiva dell' Associazione nazionale magistrati . 'L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Niente priorità di vaccinazione ai giudici? L'Anm avverte: rallenteremo l'attività dei tribunali . E' quanto si legge in una nota della giunta esecutiva dell' Associazione nazionale magistrati . 'L'...

Advertising

Adnkronos : Anm: 'Senza priorità #vaccino, rallentamento attività giustizia' - Agenzia_Italia : L'Anm contro il governo, 'la giustizia non è tra le priorità per il Covid' - rtl1025 : ?? 'L’associazione #magistrati, privata iniziativa, chiede #vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la… - giammari59 : RT @giandoserrao: #Anm: il 'nuovo piano strategico vaccinale non prevede più, tra i gruppi target di popolazione cui offrire il vaccino in… - PakiRispoli : RT @rtl1025: ?? 'L’associazione #magistrati, privata iniziativa, chiede #vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la #giustizia. Non… -