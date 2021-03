Giuntoli a lavoro | occhi su due difensori | Milenkovic e Senesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli lavoro

forzAzzurri

La stagione del Napoli è stata senza dubbio condizionata dalle assenze, che hanno reso ildi ... le possibili alternative degli azzurri In caso di ribaltone in panchina,e ADL avrebbero ...Serve essere uniti in questo momento, De Laurentiis,, Gattuso, calciatori e ambienti. Il ... perché è soddisfatto dai risultati ottenuti dalla squadra e dalche sta svolgendo Gattuso. E'...Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci più disparate in merito al futuro del Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", rivela il lavoro di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, pronti a rivoluzionare il il parco ...