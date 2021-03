Giovannelli | ' Politico saggio' Nizzi | ' Senza di lui Olbia non sarebbe la stessa'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giovannelli Politico

Gallura Oggi

"Fu un personaggiodi grande impegno - prosegue- , ed è ricordato in città per le sue importanti scelte come l' opposizione all'industria petrolchimica per favorire la nascita ...Il sindaco Daniele Natalia "Considerata l'opportunità di attuare un ricambio nella gestione- amministrativa e dare nuovo slancio all'attività dell'amministrazione comunale", ha ......Olbia. La sensibilità poetica è un dono innato: se la metrica con i suoi ceselli e le sue intricate regole si può imparare, il ...Nuovo appuntamento on-line promosso da Fare in Lombardia. Questa settimana ci si occuperà di comunicazione e politica con un titolo provocatorio, "Nell'era della post verità?" ed ospiti di eccezione ...