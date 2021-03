Ginnastica | Vanessa Ferrari guarita dal Covid-19 Torna subito ad allenarsi | mirino sugli Europei – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha incominciato la settimana con una bellissima notizia: è risultata negativa al tampone e dunque èdal-19. La ginnasta aveva comunicato la sua positività lo scorso 17 marzo e nei primi giorni aveva dovuto fare i conti con i tipici sintomi della malattia, poi le cose sono migliorate e durante l’ultima settimana si è allenata in casa, proprio per non perdere la forma. “Negativa! Finalmente dopo due settimane di quarantena sono libera. Inizia la corsa contro il tempo… Obiettivodi Basilea ad aprile! Solo grazie ai miei allenamenti a casa posso ripartire alla grande“. Queste le parole della nostra portacolori, pubblicate con un post sul suo profilo Instagram. Oggi la Campionessa del Mondo all-around del 2006 èta prontamente in palestra per la ...