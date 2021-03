GF Vip 5 | Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta non si parlano più?

(Di lunedì 29 marzo 2021) La casa del GF Vip nei primi mesi si è spaccata in due, da una parte la ‘camera arancione’, dall’altra quella blu, al cui interno c’era il trio formato dae Tommaso Zorzi. I tre sono sempre stati uniti, ma a poche settimane dalla fine qualcosa si è rotto, la mamma di Guenda è stata nominata da Tommaso ed è uscita con l’amaro in bocca. Dopo la fine del reality i tre hanno chiarito? Sembra di no, perché se il 25enne avrebbe detto cheè ‘una falsa’, altrettantoavrebbe dichiarato che con lei non ha nulla da chiarire. Ecco cosa sarebbe successo. Le dichiarazioni si“Io con...

Advertising

_DAGOSPIA_ : STEFANIA ORLANDO ANNUNCIA UNA NUOVA CANZONE. AVRA’ LO STESSO SUCCESSO DELLA HIT ‘A TROIA’? - infoitcultura : Stefania Orlando svela cosa sta succedendo dopo il GF Vip: «Momento unico nella mia vita» - vip_erella : Stefania cerca di giustificarsi - vip_erella : Immagini esclusive Stefania che scappa da Simone - vip_erella : Stefania con una storia mi ha migliorato la giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Stefania

Leggo.it

... ma non è il caso diOrlando.Orlando, il marito Simone Gianlorenzi sul GF: "La proposta non l'ho ancora ricevuta" Simone Gianlorenzi , marito diOrlando che ha avuto modo di diventare noto durante la ...Bellissimo e talentuoso, Alessandro Tersigni ha approfittato dell’occasione per raccontarsi a tutto tondo, ospite in studio a “Oggi è un altro giorno”.Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi sul GF Vip: “La proposta non l’ho ancora ricevuta” Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando che ha ...