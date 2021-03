Germania – Macedonia del Nord | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021)delè una delle partite in programma per la terza giornata di qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022. La partita si giocherà mercoledì 31 marzo alle 20.45, allo stadio Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg. Il match non verrà trasmesso da alcuna emittente televisiva italiana, ma sarà comunque possibile seguirlo sui vari siti streaming.-Liechstein: probabilie in tvdel, come si presentano le squadre?delsono due squadre che fanno parte del Gruppo J insieme con Romania, Armenia, Liechtenstein e Islanda. Le nazionali si trovano in due posizioni differenti della classifica. I padroni di casa ...