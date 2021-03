Germania, la Cdu si prepara al dopo-Merkel. Il favorito (per ora) è il bavarese Soeder (Di lunedì 29 marzo 2021) La Cdu alle grandi manovre per preparare il dopo-Merkel. Prima, però, bisognerà vincere le elezioni del prossimo 26 settembre. Le prime, dopo poco meno di un ventennio, senza la rassicurante guida di frau Angela. «Dobbiamo competere con chi ci dà le maggiori possibilità in base ai sondaggi, e questo è con ampio margine Markus Soeder», confida a Der Spiegel il deputato Johannes Steiniger. Lui è tra i primi e più convinti del premier bavarese, nonché leader della Csu, come aspirante successore della Merkel. In alternativa, qualcuno sussurra il nome di Armin Laschet, da poco presidente della Cdu. Ma Steiniger è scettico. «Per quanto mi riguarda – dice -, non conosco nessuno nella base del partito che lo sostenga». Soeder è il governatore della Baviera Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) La Cdu alle grandi manovre perre il. Prima, però, bisognerà vincere le elezioni del prossimo 26 settembre. Le prime,poco meno di un ventennio, senza la rassicurante guida di frau Angela. «Dobbiamo competere con chi ci dà le maggiori possibilità in base ai sondaggi, e questo è con ampio margine Markus», confida a Der Spiegel il deputato Johannes Steiniger. Lui è tra i primi e più convinti del premier, nonché leader della Csu, come aspirante successore della. In alternativa, qualcuno sussurra il nome di Armin Laschet, da poco presidente della Cdu. Ma Steiniger è scettico. «Per quanto mi riguarda – dice -, non conosco nessuno nella base del partito che lo sostenga».è il governatore della Baviera Il ...

