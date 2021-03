Germania | Havertz | “Tutta la squadra ha voluto protestare per quello che succede in Qatar”

(Di lunedì 29 marzo 2021) La protesta dellacontro la violazione dei diritti umani in, sede dei prossimi Mondiali, non è passata inosservata. I calciatori sono scesi in campo con una maglia speciale in segno di dissenso verso il paese mediorientale e a prendere ulteriormente posizione è stato Kaiin conferenza stampa: “La maglia indossata in segno di protesta è stata un’iniziativa dila nostra. Ne abbiamo parlato perchédei diritti è un tema molto importante nel mondo in questo momento, volevamo prendere una posizione e ci auguriamo che possa avere un impatto”. SportFace.

