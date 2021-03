Germania | Havertz | «Giusta la protesta | ha deciso la squadra» – VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021) Prima della partita contro la Romania i giocatori dellahanno manifestato a favore dei diritti umani per i lavoratori in Qatar in vista dei Mondiali 2022. Le parole diKaiha parlato della decisione dei giocatori dellache prima del match contro la Romania hanno manifestato in favore dei diritti umani per i lavatori in Qatar. «La maglia indossata in segno diè stata un’iniziativa presa dalla. Ne abbiamo parlato perchè quello dei diritti è un tema molto importante in questo momento nel mondo». Leggi su Calcionews24.com

... in campo un'altra "big" come la, che la spunta di misura (0 - 1) in Romania. Decide la contesa Serge Gnabry, sottoporta su splendido invito dalla destra da parte di Kai. Tedeschi in ...