Georgia-Spagna | Shengelia nel mirino dei tifosi | entrata killer su Pedri nel finale VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021) Labatte la2-1 nel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Tante polemiche per un episodio neldi partita che ha visto protagonisti: il calciatoreno è entrato a gamba tesa sul talentino blaugrana scatenando le critiche deidel Barcellona per un intervento pericoloso a partita quasi finita. Il calciatore è stato punito col cartellino rosso,non ha subito infortuni. SportFace.

Brivido, che - dopo l'1 - 1 casalingo contro la Grecia - stava per essere fermata anche a Tbilisi dalla, in vantaggio a fine primo tempo col centrocampista del Kazan Khvicha ...La pomposa narrazione ci fa dimenticare che all'Europeo i quarti sono il legittimo traguardo cui possiamo ambire. Oltre sarebbe un'impresa ...Luis Henrique punta il dito contro la Georgia dopo la partita di qualificazione ai Mondiali vinta dalla Spagna per 2-1 fuoricasa.