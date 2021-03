George Floyd, l’avvocato della famiglia: “Il video dell’omicidio mostra una tortura, bisogna chiamare le cose col loro nome” (Di lunedì 29 marzo 2021) È iniziato a Minneapolis il processo contro Derek Chauvin, il poliziotto che ha premuto il ginocchio sul collo di George Floyd fino a ucciderlo. l’avvocato ha dichiarato che nel video si vede che è stata “una tortura”. Il fratello della vittima invece ha sottolineato che “è l’occasione per dimostrarci che possiamo fidarci del sistema”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) È iniziato a Minneapolis il processo contro Derek Chauvin, il poliziotto che ha premuto il ginocchio sul collo difino a ucciderlo.ha dichiarato che nelsi vede che è stata “una”. Il fratellovittima invece ha sottolineato che “è l’occasione per dirci che possiamo fidarci del sistema”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : George Floyd, al via il processo all’agente che lo ha soffocato: il suo caso ha risvegliato le proteste antirazziste - Agenzia_Ansa : 'L'America chiede giustizia, il mondo intero ci sta guardando'. Lo ha affermato Benjamin Crump, uno degli avvocati… - Maria33759436 : Poliziotti le spezzano le vertebre del collo con il ginocchio: Victoria muore come George Floyd - Cubano_74 : Poliziotti le spezzano le vertebre del collo con il ginocchio: Victoria muore come #GeorgeFloyd - GianLeo10 : Giustizia per George Floyd -