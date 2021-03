Gentile: “Italia ok ma giocatori provati anche psicologicamente dal virus. Juventus? Annata fallimentare” (Di lunedì 29 marzo 2021) Claudio Gentile, storico ex calciatore campione del mondo e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi caldi legati al mondo del pallone dalla Nazionale ai club con particolare riferimento alla Juventus.A tutto Gentilecaption id="attachment 1085629" align="alignnone" width="566" Claudio Gentile, getty images/caption"Come ho visto l'Italia di Mancini contro la Bulgaria? Non è stata una gara da elogiare ma è importante aver fatto risultato. Quello che conta è il risultato. Vedremo come si comporterà in futuro per centrare l'obiettivo", ha esordito Gentile."La squadra c'è, ma bisogna migliorare. Quando arriveranno le gare più impegnative ci sarà da fare meglio. Siamo sulla strada buona. Speriamo che più ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Claudio, storico ex calciatore campione del mondo e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi caldi legati al mondo del pallone dalla Nazionale ai club con particolare riferimento alla.A tuttocaption id="attachment 1085629" align="alignnone" width="566" Claudio, getty images/caption"Come ho visto l'di Mancini contro la Bulgaria? Non è stata una gara da elogiare ma è importante aver fatto risultato. Quello che conta è il risultato. Vedremo come si comporterà in futuro per centrare l'obiettivo", ha esordito."La squadra c'è, ma bisogna migliorare. Quando arriveranno le gare più impegnative ci sarà da fare meglio. Siamo sulla strada buona. Speriamo che più ...

Advertising

ItaSportPress : Gentile: 'Italia ok ma giocatori provati anche psicologicamente dal virus. Juventus? Annata fallimentare' -… - Ussignur_ : @2Biagetti Cmq ho scoperto un amore per l'Italia di cui secondo me non siamo tanto coscienti. E gente gentile, ma b… - G88Lele : Nel Portogallo da 10 anni l'u21 ha lo stesso allenatore. In Italia avevamo un allenatore come #gentile, reduce da p… - ChiaraVago1 : RT @Postfin: Gentile Cartabellotta, ci spiega in che modo la Fondazione Gimbe ha lavorato con AstraZeneca SpA, GlaxoSmithKline SpA, MSD Ita… - SoniaLaVera : RT @Postfin: Gentile Cartabellotta, ci spiega in che modo la Fondazione Gimbe ha lavorato con AstraZeneca SpA, GlaxoSmithKline SpA, MSD Ita… -