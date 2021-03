Gentile | “Dopo Euro 2021 Bonucci e Chiellini andranno sostituiti”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il bel momento di forma della Nazionale di Mancini non deve far passare in secondo piano un ricambio generazionale dovuto. E' questo il pensiero di Claudioche ha parlato nel programma Tutti Convocati su Radio 24: "L'Italia deve crescere un po' nel gioco perché la gente vorrà vedere del bel gioco. Vero che non abbiamo ancora incontrato grandi nazionali, ma Mancini avrà tempo per far crescere questa squadra. Sono ottimista, aspettiamo.l'peo bisognerà sostituire? Sì, stanno andando oltre le loro possibilità come età, bisognerà pensare a come sostituirli" - affermasul ricambio generazione in difesa che gli Azzurri saranno chiamati a compiere -.Zoff: “Donnarumma miglior portiere in Italia, ma non deve pensare ai soldi”Claudio ...