Genova | i commercianti tornano in piazza contro le restrizioni anti-Covid

Advertising

FAST_Contributi : Hai un’attività commerciale o #artigianale nel Comune di #Genova? Richiedi anche tu il #contributo a fondo perduto… - 5maggio1972 : RT @ferruccio_sansa: Oggi folla in via Piave a Genova per l’apertura del centro commerciale di una società finanziatrice di Toti. Al di là… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova commercianti

Il Secolo XIX

... Marco, partirà in bicicletta da Albenga per recarsi apresso la Regione Liguria dove ... non un atto di mero esibizionismo ma un azione volta a dimostrare che la fatica deidi ..." Il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Bolzaneto aprirà, dal 6 aprile e in via ... La decisione ha scatenato la protesta di alcuniche hanno criticato la decisione: 'Si rischia ...Uno dei soci del noto locale ingauno in piazza delle Erbe, Marco, partirà in bicicletta da Albenga per recarsi a Genova presso la Regione Liguria ... ma un azione volta a dimostrare che la fatica dei ...« Nel 2020 sono stati annullati l’85% dei matrimoni, alla cui organizzazione avevamo lavorato con fatica e professionalità, ritrovandoci così a dover riprogrammare decine e decine di cerimonie per cer ...