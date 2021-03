Genitori vs influencer | Pacifico firma la colonna sonora del film con Fabio Volo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 marzo 2021)torna a scrivere per il cinemando ladeldi Michela Andreozzi convs, in onda dal 4 aprile su Sky Cinema. Il cantautore e autoretorna a scrivere per il cinema eladivs, ildi Michela Andreozzi con, una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Ilsarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, ...