Gasperini: “Sarà Atalanta ancora più forte. Mercato? Ci trattano come squadretta dove fare razzia…” (Di lunedì 29 marzo 2021) Torna a parlare il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che dopo le dichiarazioni delle scorse giornate ha rilasciata una bella e interessante intervista a L'Eco di Bergamo nella quale si è soffermato in modo particolare sull'identità della sua squadra, della società e di tutto l'ambiente bergamasco.Gasperini: "Atalanta ancora più forte"caption id="attachment 1106979" align="alignnone" width="644" Atalanta Gasperini, getty images/captionSul presente a Bergamo e sul suo futuro all'Atalanta, Gasperini non ha dubbi: "Qui mi sento a casa, e nel futuro vedo un'Atalanta più forte. Assolutamente più forte… Due anni di Champions ci hanno migliorato dal punto di vista ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Torna a parlare il tecnico dell'Gian Pieroche dopo le dichiarazioni delle scorse giornate ha rilasciata una bella e interessante intervista a L'Eco di Bergamo nella quale si è soffermato in modo particolare sull'identità della sua squadra, della società e di tutto l'ambiente bergamasco.: "più"caption id="attachment 1106979" align="alignnone" width="644", getty images/captionSul presente a Bergamo e sul suo futuro all'non ha dubbi: "Qui mi sento a casa, e nel futuro vedo un'più. Assolutamente più… Due anni di Champions ci hanno migliorato dal punto di vista ...

Advertising

ItaSportPress : Gasperini: 'Sarà Atalanta ancora più forte. Mercato? Ci trattano come squadretta dove fare razzia...' -… - zazoomblog : Gasperini: “Gomez non l’ho mandato via io gli sarà sempre grato. Futuro a Bergamo? Se non mi cacciano…” -… - SabrinSabry : Lo detesto eh, ma quando la pianteranno di fare sempre la stessa domanda a Gasperini per farlo parlare male della L… - _SiGonfiaLaRete : #Atalanta, #Gasperini: “Non ho mandato via il Papu, Miranchuk sarà presto un titolare. Pirlo? Vi dico che…” - TUTTOJUVE_COM : Gasperini-Atalanta, sarà conferma a meno di una chiamata della Juve -