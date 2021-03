Gascoigne, il figlio Regan: "Dopo il coming out..." (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA - Paul Gascoigne un papà perfetto. Lo ammette, senza tanti giri di parole, il figlio Regan . L'ex calciatore della Lazio è attualmente all'Isola dei Famosi. E il figlio, in un'intervista a 'Live -... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA - Paulun papà perfetto. Lo ammette, senza tanti giri di parole, il. L'ex calciatore della Lazio è attualmente all'Isola dei Famosi. E il, in un'intervista a 'Live -...

Advertising

laziolibera : Gascoigne, il figlio Regan: “Dopo il coming out...” - sportli26181512 : Gascoigne, il figlio Regan: “Dopo il coming out...”: Parla il giovane ballerino e racconta il rapporto con il padre… - gayit : Regan, il figlio di Paul Gascoigne racconta il suo coming out a Non è la D'Urso: 'Sono bisex, per me è normale' - V… - DrApocalypse : Regan, il figlio di Paul Gascoigne racconta il suo coming out a Non è la D'Urso: 'Sono bisex, per me è normale' - V… - infoitcultura : Live non è la D'Urso, il figlio di Paul Gascoigne confessa: «Sono bisessuale» -