Gand Wevelgem | Trentin beffato | Ho sbagliato a inizio volata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gand Wevelgem

Bologna, 29 marzo 2021 " Ancora un podio allaper Matteo Trentin , ma ancora una volta è sfumata in volata la vittoria. Superato da Mads Pedersen lo scorso anno, battuto da Wout Van Aert e Giacomo Nizzolo nell'edizione 2021. Per l'...Tre dei primi quattro dellaerano italiani e il ritorno al successo di Viviani fanno ben sperare all'inizio dell'anno che porta a Tokyo. ...Dopo qualche scaramuccia a poco meno di 20 km dal traguardo è nuovamente Longo Borghini ad attaccare con un gran bel colpo di mano e viene seguita immediatamente da Soraya Paladin. Un gran peccato per ...Il ciclista della Uae battuto da Van Aert e Nizzolo, complice un errore a inizio sprint che non gli ha più permesso di rientrare. Ora il Fiandre ...