Gabriele Muccino deluso dal David di Donatello | lo sfogo amaro su Twitter

(Di lunedì 29 marzo 2021)non nasconde la sua delusione verso le scelte della giuria deldi: “l’avete fatta grossa” Il 26 marzo sono stai resi noti i candidati aldie ovviamente oltre alle soddisfazioni dei premiati, sono arrivate anche le delusioni degli esclusi. Tra questi c’è quella di, che suha esternato il suo pensiero su quanto emerso, evidenziando la delusione per il suo film, Gli anni più belli. Nel Tweet il regista ha scritto, rivolgendosi direttamente ai giurati del Premio, “questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l’avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita peraltro da tempo”. Diciamocelo, cari Giurati del ...

Il regista attacca i David per aver snobbato il suo Gli anni più belli quasi del tutto, e innesca una polemica contro il rivale Favolacce su Twitter...foto di bacco . Marco Giusti per Dagospia Mentre Gabriele Muccino rosica (ancora…) per l'esclusione del suo film dalle nomination maggiori ai David (ma che gli frega…) e insulta con poca eleganza "Favolacce" dei fratelli D'Innocenzo ("Sto ...La nuova canzone di Pacifico sarà contenuta in Genitori vs Influencer - Original Soundtrack, colonna sonora dell'omonimo film.