Gabriele Muccino critica Favolacce | Wikipedia aggiorna la pagina del film

(Di lunedì 29 marzo 2021) Qualche burlone suha colto la palla al balzo dopo le esternazioni dicontroinglobando le critiche del regista nelle informazioni sul. Lapungente dicontro, opera seconda dei fratelli D'Innocenzo che il regista ha comunicato ai suoi follower di non essere riuscito a vedere fino in fondo, finisce su. All'indomani dell'annuncio delle candidature ai David di Donatello 2021,, deluso per la scarsa attenzione al suo ultimo lavoro, Gli anni più belli, ha attaccato polemicamente i giurati dei David su Twitter accusandoli di snobbare il suo lavoro dal 2003 per poi prendersela con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Muccino

Dopo l'annuncio delle candidature ai David di Donatello 2021 ,ha tuonato su Twitter contro i giurati del premio, deluso per la scarsa attenzione per il suo 'Gli anni più belli': 'Questa volta l'avete fatta grossa'. Ma non è finita qui, perché il ...Sono state due le candidature ai David di Donatello 2021 ricevute da Gli anni più belli , il film diretto dache era uscito nelle nostre sale il 13 febbraio dello scorso anno per poi tornarci in luglio, in quel breve periodo di riapertura delle sale prima della nuova serrata autunnale dovuta ...Deluso per le sole due candidature ottenute dal suo Gli anni più belli agli Oscar del cinema italiano, Muccino si lascia andare sul social, criticando anche uno dei film più nominati. Ecco cosa è succ ...Il regista si scaglia contro i giurati del premio: "Questa volta l’avete fatta grossa. Il mio lavoro snobbato dal 2003". E ha da dire anche contro il film dei fratelli D'Innocenzo, che ha raccolto 13 ...