Future USA si muovono al ribasso (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo la seduta positiva di venerdì, l'andamento dei Future USA indica che la settimana del mercato americano si aprirà in negativo. In particolare, il settore bancario è sotto pressione per il caso Archegos: l'hedge fund di Bill Hwang sta causando perdite su alcuni titoli in tutto il mondo. C'è il timore che altri istituti di credito, oltre a Nomura e Credit Suisse, potrebbero essere in procinto di subire perdite consistenti. Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,59% a 32.770 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,53% a 3.943 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che flette dello 0,33% a 12.922 punti.

