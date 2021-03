Furto all’Asl di Salerno, rubano i vaccini sbagliati: erano quelli pediatrici (Di lunedì 29 marzo 2021) Furto all’Asl di Salerno, rubate numerosi dosi di vaccini pediatrici. Un gruppo di balordi si è introdotto all’interno dei locali sanitari e ha fatto razzia di vaccini per un valore complessivo di circa 20mila euro. Quando i carabinieri sono giunti sul posto sono riusciti a recuperare parte della refurtiva abbandonata nei pressi dell’Asl. Furto all’Asl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 marzo 2021)di, rubate numerosi dosi di. Un gruppo di balordi si è introdotto all’interno dei locali sanitari e ha fatto razzia diper un valore complessivo di circa 20mila euro. Quando i carabinieri sono giunti sul posto sono riusciti a recuperare parte della refurtiva abbandonata nei pressi dell’Asl.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Sergej_021 : RT @giuggiup: @alexanderbyone @cmdotcom @FIGC Il problema è che in questo processo non si contestavano falsificazioni dei tamponi ma ritar… - giuggiup : @alexanderbyone @cmdotcom @FIGC Il problema è che in questo processo non si contestavano falsificazioni dei tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto all’Asl Covid-19, Asl Taranto nega furti ai pazienti deceduti Corriere di Taranto